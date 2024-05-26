هذه الفئات المقبولة.. كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن الدفعة 79 وكيفية الاستعلام عن الأهلية وأهم الشروط

مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 من حساب المواطن قامت وزارة الموارد البشريه بالإعلان عن الأشخاص المؤهلين للحصول على الدفعة 79 من حساب المواطن، حيث يتم تحديث المستفيدين من حساب المواطن بشكل مستمر وذلك لضمان وصول الدعم المادي المقدم من المملكة إلى مستحقيه، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم المادي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية الى مواطنيها من محدودي الدخل، واليوم سنتعرف على كيفية الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن في السطور القادمة فتابعونا.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن الدفعة 79

في يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 والذي يوافق 15 من ذو القعدة 1445 قام حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي x بالإعلان عن الدفعة 79 المؤهلة لصرف الدعم المادي المقدم من الضمان الاجتماعي، حيث تم الأعلان على رابط يمكن من خلالها للمستفيدين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

حيث انه من خلال دخول هذا الرابط يمكن من خلاله معرفة إن كنت مؤهل في حساب المواطن الدفعة 79 او لا، وهذا الرابط هو https://eservices.ca.gov.sa/

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 79

الدفعة 79 المقرر صرفها في شهر يونيو القادم يمكن الإستعلام عنها عبر الخطوات التالية:

أولا التوجه بشكل مباشر الى الموقع الالكتروني الرسمي لحساب المواطن ويمكن الدخول اليه من هنا .

القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال المعلومات الخاصة بحساب المستفيد.

تظهر قائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها ستقوم بالضغط على أيقونة “نتائج الأهلية”.

ومنها ستقوم بالضغط على تبويب “استعلام اهلية حساب المواطن.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

حتى تكون من المستفيدين من حساب المواطن فإن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي كالتالي: