“نتيجتك عندنا”.. لينك إعلان نتائج الشهادة الإعدادية القاهرة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس natega4dk.net

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انتهاء جميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، في جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، شهد هذا اليوم أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة الهندسة كآخر مادة في جدول الامتحانات؛ وأكدت المديرية أن كافة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت بنجاح في جميع اللجان على مستوى المحافظة دون تسجيل أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية

ينتظر جميع الطلاب والطالبات في محافظة القاهرة بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية تمت بالتزامن مع فترة الامتحانات، حيث خصصت المديرية مجموعة كبيرة من المعلمين لتولي عملية التصحيح أثناء سير الامتحانات بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لتصريحات المسؤولين في مديرية التربية والتعليم، من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر مايو؛ ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي محدد لإعلان النتائج.

لينك إعلان نتائج الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

لكي يحصل الطلاب والطالبات على الاطلاع على نتائجهم في الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في محافظة القاهرة، يمكن اتباع الخطوات التالية: