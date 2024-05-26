عاجل الآن.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 بالجزائر.. خطوات وأهم شروط التسجيل بها

التسجيل في منحة المرأة الماكثة، تشهد الجزائر موجة من إرتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع المعيشية التي باتت تعاني منها العديد من الأسر الجزائرية لذلك تقدم الوكالة الوطنية في الجزائر منحة مقدمة منها الى المرأة الماكثة في المنزل، والذي من خلالها تحصل المرأة على دعم مادي من الوكالة الوطنية الجزائرية والذي يساعدها في تحمل الأوضاع المعيشية و تحسينها، وقد أعلنت الوكالة الوطنية في الجزائر عن مجموعة من الخطوات والشروط التي يمكن من خلالها الانتفاع بالمنحة.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل يحتاج الى توافر مجموعة من الشروط حتى تحصل المرأة على هذه المنحة وهذه الشروط كالتالي:

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

كما يشترط الإقامة الدائمة داخل أراضي الجزائر.

شرط أساسي ألا تكون المرأة قد حصلت على هذه المنحة من قبل.

كما لابد أن يكون للمرأة المتقدمة أبناء حتى تستفيد من المنحة.

أن لا يتعدى عمر المرأة الجزائرية المتقدمة عن 50 عام.

عدم حصول المرأة على دخل شهري خاص بها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

إذا توفرت الشروط السابقة في المرأة يمكن عندها أذن التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل وقد جاءت خطوات التسجيل كالتالي: