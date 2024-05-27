رابط نتائج السادس ابتدائي ديالى 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna

تتواصل عملية الإستعلام عن نتائج السادس ابتدائي ديالى للدور الأول، وكذلك في المحافظات الأخرى التي تم رفع نتائجها عبر منصة التربية العراقية ومنصات أخرى لإعلان النتائج مثل منصة “نتائجنا”، هذه المنصات تقوم برفع الكشوفات الخاصة بدرجات الطلبة ونسب النجاح، حيث يمكن الإستعلام عن النتائج بتحميل هذه الكشوف والاطلاع على اسم الطالب والدرجات التي حصل عليها.

نتائج السادس ابتدائي ديالى 2024

أعلنت منصة “نتائجنا” عن ظهور نتائج السادس ابتدائي ديالي للدور الأول لنهاية العام 2024 وعدد من المحافظات، والتي تشمل:

محافظات الكرخ الأولى، والكرخ الثانية، والكرخ الثالثة.

محافظة الرصافة الأولى، الرصافة الثالثة، والنجف.

محافظات صلاح الدين، السليمانية، الأنبار، كربلاء، والمثنى.

طريقة الإستعلام عن نتائج السادس ابتدائي ديالى

للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي للدور الأول في المحافظات التي ظهرت نتائجها، يُتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة “نتائجنا” الإلكترونية، ومن الصفحة الرئيسية يُختار خيار “نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول”.

اختيار المحافظة التي تنتمي إليها النتيجة ثم الضغط على خيار تنزيل النتيجة.

تحميل الكشف الخاص بالنتائج والبحث عن المدرسة المطلوبة.

استخدام الحروف الهجائية للبحث عن اسم الطالب المراد معرفة نتيجته.

يمكن بعد ذلك معرفة درجات المواد التي اختبر فيها الطالب والمجموع الكلي ونسبة النجاح.

المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول

لقد ظهرت نتائج الدور الأول للصف السادس الإبتدائي حتى الآن في عدة محافظات، وتشمل:

محافظة الكرخ الأولى والثانية والثالثة.

الرصافة الأولى والثالثة.

مدينة النجف الأشرف ومدينة صلاح الدين.

السليمانية، دهوك، الأنبار، وكربلاء.

بالإضافة إلى المثنى.

وما زال الإنتظار جاريًا لرفع نتائج الصف السادس الإبتدائي في بقية المحافظات. يُمكن متابعة الموقع لتحميل الكشف والاطلاع على النتائج ودرجات الطلاب، للتعرف على مستوياتهم خلال هذا العام والمهارات الضرورية للإنتقال إلى المرحلة التالية.