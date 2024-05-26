ظهرت الأن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني والموعد المحدد للإعلان عنها

نتيجة الشهادة الإعدادية، انهى أكثر من مليون و 200 طالب امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، ليزداد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية لأنها نقطة فاصلة في حياة الطلاب وتكمل من خلالها مشوارهم الدراسي، لذا سوف نتعرف معا اليوم على الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية الذي يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها في السطور القادمة فتابعونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

تعمل مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية على الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني 2024، حيث يتم مراعاة الدقة في التصحيح وذلك لأعتماد النتائج وظهورها في المدارس ويمكن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الخطوات التالية:

اولا على الطالب ان يتوجه الى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من هنا.

يتم اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

على الطالب اختيار المحافظة التابع لها.

إدخال رقم الجلوس والتأكد من صحته.

الضغط على بحث.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

على الرغم من أن رابط الإستعلام السابق عن نتيجة الشهادة الإعدادية هو رابط رسمي من وزارة التربية والتعليم إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية 2024.

ولكنه من المتوقع ان يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح وأعمال الكنترول وتجميع الدرجات ومن ثم يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

مواد الشهادة الإعدادية تنقسم الى مواد تضاف الى المجموع وأخرى لا تضاف الى المجموع حيث تأتي توزيع درجات كل منهما كالتالي: