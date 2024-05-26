تحطيم الاسعار… عروض كارفور اليوم الاحد 26 من مايو 2024 بجميع الفروع خصومات حتى 50%

عروض كارفور اليوم الاحد 26 من مايو 2024، أطلقت سلسلة كارفور التجارية في مصر وهي واحدة من أقوى وأكثر السلاسل التجارية تأثيرا في السوق المصري باقة رائعة من العروض التي تتضمن تخفيضات مميزة على جميع الأصناف سواء كان الدفع نقدا أو بالتقسيط بهدف تلبية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار معقولة وجودة عالية

تسعى كارفور جاهدة لضمان توفير جميع احتياجات الأسرة المصرية بأرخص الأسعار وأفضل الجودات مما يشكل تحدي كبير يمكن تحقيقه فقط عبر كارفور هذه البادرة تعكس التزام كارفور بتقديم خدمات تجارية متميزة ومنتجات ذات جودة عالية للمستهلكين في مصر.

عروض كارفور اليوم الاحد 26 من مايو 2024

يسرنا أن نقدم لكم أحدث عروض كارفور اليوم، حيث سنوفر لكم عبر موقعنا البديل نظرة شاملة على باقة العروض التي تقدمها كارفور في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 تشمل هذه العروض فروع كارفور العديد من الخصومات والتخفيضات على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات ولا سيما المنزلية التي تأتي في مقدمتها.

خصومات وعروض كارفور اليوم

تمتعوا بخصم 33% على ساعة أورايمو (OSW-A8) حيث يبلغ سعرها الآن 999 جنيهًا بدلا من 1499 جنيهًا مصريا ولا تفوتوا العرض على هاتف بينكو (V91) مع ساعة 5W79 بخصم 20%

حيث يبلغ سعره الآن 7999 جنيها بدلا من 9999 جنيهًا مصريا.

كما يمكنكم الاستفادة من خصم 29% على شاشة تلفزيون ال أي دي من فريش حجم 43 بوصة حيث يبلغ سعرها الآن 11999 جنيها بدلا من 16999 جنيهًا مصريًا.

ومن بين العروض الأخرى، استمتعوا بخصم 18% على لاب توب من لينوفو فلكس بسعر 29399 جنيها بدلا من 35999 جنيها مصريا ولا تفوتوا العرض على شاشة تلفزيون ال أي دي من سامسونج بحجم 65 بوصة حيث يبلغ سعرها الآن 25999 جنيها بدلا من 32999 جنيها مصريا.