وصل كام النهاردة… سعر طن الأرز الشعير الاثنين 27 مايو 2024 في السوق المحلي

سعر طن الأرز الشعير الاثنين 27 مايو 2024، شهدت أسعار طن الأرز الشعير ارتفاعا اليوم الاثنين 27 مايو 2024 خلال التعاملات الصباحية في الأسواق هذا الارتفاع شمل كلا النوعين من الأرز، وهما عريض الحبة ورفيع الحبة وقد تفاوتت أيضا أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%

يعد الأرز من المحاصيل الأساسية التي تزرع في العديد من مناطق الجمهورية والدول الأخرى يمر الأرز بعدة مراحل من التهيئة والتصنيع حتى يتم استخراج الأرز الأبيض الذي يعد الوجبة الأساسية للمصريين من خلال موقع البديل سنوافيكم أسعار الأرز الشعير اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

سعر طن الأرز الشعير الاثنين 27 مايو 2024

أكد حسين ابن صدام نقيب عام الفلاحين، أن انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم يعود إلى زيادة الكميات المعروضة في الأسواق وانخفاض الطلب على الأرز وأوضح أن التجار بدأوا في طرح مخزونها من الأرز في هذه الفترة، مما أدى إلى تراجع الأسعار. وفيما يلي قائمة بأسعار الأرز اليوم:

بلغ سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في السوق المحلية نحو 17 ألف جنيه.

وصل سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة إلى 16.200 جنيه.

بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض المحلي كسر 13 حبة عريضة 26.200 جنيه.

أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق

يعزى هذا التراجع في الأسعار بشكل أساسي إلى قانون العرض والطلب، حيث تزايدت الكميات المتاحة من الأرز في الأسواق المحلية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار يواجه السوق حالة من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يتمكن التجار من توفير كميات كبيرة من الأرز لتلبية الاحتياجات المحلية ويعكس هذا الانخفاض في الأسعار تحسنا في إنتاجية المحصول وزيادة في كميات المخزون المتاحة.