“هتنوري من البياض” .. أفضل الوصفات الاقتصادية بمكونات كلها في البيت لتفتيح البشرة المختلطة قبل العيد

يعتبر تحقيق بشرة بيضاء وصافية حلمًا لدى الكثير من الفتيات، ولكن كريمات التفتيح قد تكون باهظة الثمن لذا، تبحث الكثير منهن عن وصفات تفتيح البشرة باستخدام المكونات الطبيعية، حيث إنها غير مكلفة وغير مضرة بالبشرة، بالإضافة إلى أنها تعطي نتائج سريعة بعد تطبيقها وستلاحظين النعومة والنضارة والترطيب لبشرتك بعد استخدام الوصفة، ويعاني أصحاب البشرة المختلطة من عدم توحيد لون البشرة، ولذا يبحثون عن ماسكات تفتيح البشرة التي تتناسب مع هذا النوع من البشرة فيما يلي أفضل ماسكات تفتيح البشرة المختلطة.

ماسكات تفتيح البشرة المختلطة

إليك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة، ومعظمها يمكن تحضيرها باستخدام مكونات متوفرة في المنزل.

ماسك اللبن والعسل

ضعي ملعقة كبيرة من اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الماسك لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

يساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتفتيحها.

ماسك الزبادي وعصير الليمون

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي الماسك لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة من أجل تحقيق نتيجة أفضل.

اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.

يحتوي هذا الماسك على خصائص مفتحة ومنعمة للبشرة.

ماسك العسل والشوفان

اطحني ملعقة كبيرة من الشوفان للحصول على مسحوق ناعم.

امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الماء لعمل مزيج.

ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

يعمل هذا الماسك على تهدئة البشرة وتفتيحها بلطف.

ماسك الطماطم واللبن