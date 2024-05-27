“رابط نتائج الطلاب” .. تعرف على نتيجة 2024 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية| إليك خطوات الاستعلام

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“رابط نتائج الطلاب” .. تعرف على نتيجة 2024 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية| إليك خطوات الاستعلام
وزارة التربية الكويتية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في الكويت الاطلاع على نتائج الطلاب لعام 2024 باستخدام الرقم المدني من خلال الرابط المخصص على موقع وزارة التربية الكويتية، ويتيح هذا الرابط الوصول السريع والسهل إلى النتائج بمجرد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة، وتأكدت وزارة التربية والتعليم في الكويت من أن جميع نتائج الطلاب ستُعلن فور الانتهاء من عمليات التصحيح الحالية.

رابط نتائج الطلاب 2024 الكويت

يتيح وزارة التربية الكويتية الوصول إلى نتائج الطلاب لعام 2024 من خلال منصة المربع الإلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام الرقم المدني لولي الأمر بدلاً من رقم التسلسل للاستفسار عن النتائج.

  • زيارة موقع وزارة التربية.
  • اختيار خانة “نتائج سنوات النقل”.
  • إدخال بيانات الطالب أو الطالبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.
  • إدخال الرقم المدني بدقة.
  • إدخال رقم تسلسل الطالب أو الطالبة.
  • اختيار المحافظة المناسبة في الخانة المخصصة.
  • إدخال اسم المدرسة التابع لها.
  • النقر على أيقونة “استعلام” لعرض النتائج فورًا.
  • الضغط على زر “تحميل” لتنزيل الشهادة.

نتائج الطلاب بالرقم المدني

اكتسبت نتائج طلاب الترم الثاني لعام 2024 في الكويت اهتمامًا كبيرًا على مواقع البحث الإلكتروني بعد إعلان عدة مدارس عن نتائجها، حيث شهدت عملية الاستعلام عن النتائج تزايدًا ملحوظًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات ومدن الكويت.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

         المدرسةالمركزالمنطقةالمرحلة
عمر بن الخطابالصباحيةالأحمديمتوسط
عبد الله سنانالصباحيةالأحمديمتوسط
رابعة العدويةالصباحيةالأحمديمتوسط
حفصة المتوسطةحفصةمبارك الكبيرمتوسط
الرجاء (نساء)الرجاءالتربية الخاصةمتوسط
الرجاء (رجال)الرجاءالتربية الخاصةمتوسط
بدرالصباحيةالأحمديمتوسط
أسماء بنت عميسالصباحيةالأحمديمتوسط
أيوب حسين الأيوبالصباحيةالأحمديمتوسط
النعيمالنعيمالجهراءمتوسط
الصليبيةالنعيمالجهراءمتوسط
غنيمة المرزوقالصباحيةالأحمديمتوسط
سعود العبد الرزاقالفردوسالفراونيةمتوسط
ابن تيميةالفردوسالفراونيةمتوسط
أم سلمةعلي بن أبي طالبحوليمتوسط
القادسيةالقادسيةالعاصمةمتوسط
أم حكيمالصباحيةالأحمديمتوسط
محمد ناهض العتيبيالفردوسالفراونيةمتوسط
عبد الله مشاري الروضانحفصةمبارك الكبيرمتوسط
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