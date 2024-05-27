الناجح يرفع ايده .. موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2024 برقم الجلوس بوابة مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة يسأل عنها الكثير من طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم حيث أنهم يترقبون في الوقت الحالي ظهور النتيجة بفارغ الصبر للفصل الدراسي الثاني 2024، فقد انتهى الطلاب من الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو، أما بداية الامتحانات فكان السبت الموافق 18 مايو، حيث تقدم لأداء الامتحانات 191068 طالب وطالبة بمحافظة الجيزة، وكان قد تم توزيعهم على عدد 697 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية داخل محافظة الجيزة كذلك كان هناك لجنة أخرى مدرسة السعدية لامتحان عدد 57375 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2024

بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية داخل محافظة الجيزة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب وكذلك الاسم وذلك ثم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ثم الضغط فوق أيقونة نتائج الامتحانات.

اختر نتائج الشهادات ولا تختار نتائج صفوف النقل.

اضغط فوق أيقونة الفصل الدراسي الثاني.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم في النهاية اضغط فوق أيقونة عرض النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية تصحيح الدرجات بدقة ومراجعتها جيدا حتى يتم منح كل طالب حقه وأن الإدارات التعليمية تقوم في الوقت الحالي بتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح الدرجات واعتماد النتيجة من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وبعدها يتم رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وكذلك إعلانها بكافة المدارس بالمحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة النتيجة في الوقت الحالي وذلك بعد أن أدى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم والتي امتدت طبقا لجدول الامتحان على مدار ستة أيام بداية من يوم السبت 18 مايو وكان امتحان اللغة العربية الخط العربي، أما يوم الأحد الموافق 19 مايو كان امتحان مادتي الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفي يوم الإثنين الموافق 20 مايو يمتحن الطلاب مادة الهندسة ويوم الثلاثاء 21 مايو أدى طلاب امتحان مادتي اللغة الاجنبية ومادة التربية الدينية أما يوم الأربعاء الموافق 22 مايو امتحان الطلاب مادتي العلوم ومادة التربية الفنية وختاما يوم الخميس الموافق 23 مايو امتحن الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية.