الاطفال مبهورين بيها طيور الجنة ماما جابت بيبي || اضبط ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2024

في الوقت الحالي، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات الفضائية شهرةً لدى الأطفال في العالم العربي، تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي يهدف إلى تعزيز التفاعل مع الصغار وتعليمهم الأخلاق والقيم الحميدة بطريقة مبتكرة وجذابة، تقدم محتوى متنوع يشمل الأناشيد والرسوم المتحركة والمسلسلات التعليمية، كما تعرض القناة برامج باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز مهارات الأطفال في اللغتين، وتحظى بمتابعة عالية من قبل الأهالي والأطفال في الوطن العربي وخارجه، ومن خلال مقالنا نبين اهم ما تقدمه القناة من برامج وترددات القناة على الأقمار الصناعية.

طيور الجنة ماما جابت بيبي

تعتبر القناة الفضائية الشهيرة واحدة من أبرز القنوات التي تستهدف الأطفال بشكل خاص، بفضل محتواها المميز والمتنوع، استطاعت “طيور الجنة” أن تحقق شعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، تسعى القناة دائماً لتقديم برامج ذات جودة عالية ترفه وتثري معرفة الصغار في آن واحد، ومن أهم برامج القناة التالي:

أحلى الجلسات: برنامج موسيقي يقدم أروع الأغاني الهادفة للأطفال.

شخصياتك المفضلة: فقرات ترفيهية تعرف الأطفال على شخصيات الكرتون المحببة لهم.

استوديوهات طيور: برامج ترفيهية وتعليمية يتم تصويرها في استوديوهات عصرية.

لمسة وردية: حكايات مشوقة وقصص تحمل في طياتها العديد من الدروس القيمة.

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2024

تتميز قناة طيور الجنة بأن لها ترددات على الأقمار الصناعية المختلفة، نذكر لكم من بين ترددات القناة على الأقمار الصناعية ترددها على القمر الصناعي العرب سات، والقمر الصناعي النايل سات في الاسطر التالي:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات: