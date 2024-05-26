ظهور نتائج السادس في أربيل.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

أعلنت مجموعة من المحافظات العراقية، عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في الدولة، فضلاً عن أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمئات الطلاب والطالبات داخل الدولة بما تسمح لهم في تقديم طلب اعتراض إلى المواد المتضرر منها للعمل على مراجعتها مرة أخرى، بالإضافة إلى أن النتائج تم رفعها في هيئة ملفات في محافظة أربيل منذ ثواني معدودة، لكي تسمح لجميع الطلبة بالتعرف على الدرجات المتحصلين عليها.

لينك تنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي

ويمكن الأن استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالدخول لموقع وزارة التربية.

كذلك يتم إدخال بيانات الدخول مباشرة.

على أن يتم اختيار المحافظة التي ظهرت فيها النتيجة “محافظة أربيل”.

ليتم إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “تنزيل” أو “بحث”.

لتتمكن من استخراج جميع الكشوفات في النهاية.

موعد إعلان محافظات العراق الأخرى لنتائج السادس

ومن المتوقع أن يتم رفع جميع المحافظات المتبقية داخل دولة العراق، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، بعد مراجعة دقيقة وشاملة لجميع أوراق الإمتحانات، على أن يتم فتح باب الإعتراضات بعد الإنتهاء بشكل رسمي من إعلان جميع النتائج بمختلف المحافظات، حتى يقوم الطالب المتضرر من تقديم ظلب تظلم لمراجعة المادة المتضررة منها مرة أخرى.