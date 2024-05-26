العد التنازلي بدأ.. نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر جميع الولايات عبر موقع وزارة التربية الوطنية

يبحث الطلاب ليلاً ونهار عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر للحصول عليها في أقرب وقت ممكن لأنهم يشعرون بتوتر وقلق، تعد مرحلة التعليم المتوسط من مراحل النقلة المهمة جداً التي تدفع بالطالب إلى الأمام وعلى هذا الأساس يحدد الطالب اختيار المرحلة التعليمية الجديدة و الالتحاق بالثانوية العامة، حددت وزارة التربية الوطنية موعد رسمي للإعلان عن نتائج الطلاب في الدورة الأولى،

وأكدت بأن هناك فرصة ثانية للطلاب الراسبين لإجراء اختبارات تكميلية لتخطي هذه المرحلة ويكون لديهم الفرصة في الانتقال للثانوية العامة مع باقي الزمالك، خلال الفترة الماضية تم فتح باب التسجيل على استدعاء شهادة التعليم المتوسط والتي استغرقت فترة أسبوعين، وتمكن عدد كبير من الطلاب من إجراء التسجيل، واليوم عبر التقرير التالي نتعرف معاً على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر بالخطوات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

تظهر نتائج بشكل رسمي شهر يونيو المقبل وفقاً للقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربيةوالتعليم الوطنية، على أن يتم الكشف عن نتائج الطلاب بجميع الولايات الجزائرية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن النتائج تتوفر إلكترونياً برابط مباشر لتسهيل الأمور على الطلاب، وسوف يتم اعتماد النتائج يوم 25 من يونيو المقبل ويعقد مؤتمر صحفي كبير يضم فريق من قطاع التربية الوطنية إعلان نسب النجاح وتكريم الطلاب الأوائل وه8ذا المؤتمر يكون في تمام الساعة الرابعة عصراً حسب توقيت الجزائر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة المتوسطة الجزائر 2024

بأسهل الطرق وبأقل وقت ومجهود دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابعة والحصول على النتائج لذا عليكم اتباع ما يلي: