عاجل.. أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

في خبر عاجل، أعلنت مديرية التربية في محافظة ميسان نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 الدور الأول، وذلك منذ وقت قليل، تأتي هذه النتائج بعد جهود شاقة وتحضيرات دقيقة قامت بها الجهات المعنية لضمان نجاح عملية الامتحانات، وقد شهدت النتائج تفوقًا واضحًا من قبل الطلاب الذين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال فترة الامتحانات.

ندعو جميع الطلاب وذويهم للاطلاع على النتائج والاحتفال بالنجاحات بروح رياضية وفرحة غامرة، تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية في ميسان للاطلاع على النتائج الكاملة، أو من خلال موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية عن موعد اعتماد نتائج مختلف المحافظات العراقية التي ما زالت قيد التصحيح ورصد الدرجات، حتى الآن، نسب النجاح في المحافظات المعلن عنها تعتبر مرتفعة ومرضية للغاية، وبعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في المحافظات الأخرى، ستتم إعلان نتائج الصف السادس مباشرة عبر المنصات الرسمية على موقع التربية أو من خلال موقع نتائجنا، يمكنكم الاطلاع على طريقة الاستعلام بعد الدخول إلى الرابط الخاص بكل من المواقع، كم مبينا لكم في الفقرة التالية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل كامل، ستتمكن من الحصول على النتائج بسهولة تامة، لذا نرجو النقر على رابط موقع نتائجنا أعلاه ثم اتباع التالي: