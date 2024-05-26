“960 ألف دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تكشف عن بشرى سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، تسعى وزارة المالية العراقية الى تحسين مستوى دخل الفرد ليكون قادرا على تلبية متطلبات اسرته وعيش حياة كريمة دون ضغوط أو أعباء وتهتم الحكومة بشكل خاص بفئة الموظفين الذين يبذلون جهودا كبيرة لخدمة الدولة ورفعة شأنها، لذا تم مؤخرا صدور قرار برفع رواتب الموظفين بالقطاع العام وهو القرار الذي قوبل برضا وسعادة من أغلب أفراد الشعب، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين الجديد وفقا لبيان وزارة المالية، وكيفية الاستعلام عن الرواتب.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

بعد اجتماع مجلس الوزراء العراقي والذي ترتب عليه قرار زيادة رواتب الموظفين بمختلف المؤسسات الحكومية تم توجيه وزارة المالية بسرعة البدء في تنفيذ القرار، وبالفعل أعلنت الوزارة عن تطبيق الزيادة بداية من شهر مايو 2024 وكشفت عن أن الزيادة ستصل نسبتها الى 50% حسب درجة الموظف، ووفقا للبيان جاء سلم الرواتب الجديد على النحو التالي :

يحصل موظف الدرجة العاشرة بعد قرار الزيادة على راتب شهري يقدر ب 650 الف دينار عراقي.

ويحصل موظف الدرجة التاسعة على راتب قدره 727.5 الف دينار عراقي.

وموظف الدرجة الثامنة سيصل راتبه بعد الزيادة الأخيرة الى 819 الف دينار عراقي.

وبعد الزيادة ستصل رواتب موظفي الدرجة الأولى الى 1.100.000 دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين

وأصبح بإمكان أي موظف أن يستعلم عن راتبه بعد الزيادة الجديدة من خلال الخدمة التي أتاحتها وزارة المالية العراقية، وللإطلاع على تفاصيل رواتب الموظفين اتبع الآتي :