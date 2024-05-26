شروط تجديد الإقامة للوافدين في المملكة من أهم الأمور التي يتم البحث عنها الفترة الحالية، حيث يتم تجديد الإقامة من خلال المدرية العامة للجوازات بالسعودية، ولكن هناك بعض الشروط لا بد من توفرها عند التقديم، وأيضًا توجد بعض الأوراق المستندات المطلوبة عن طلب تجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة للوافدين في المملكة

قبل التعرف على شروط تجديد الإقامة للوافدين في المملكة لا بد من سداد كافة الرسوم المطلوبة، وذلك في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة سيتعرض المقيم إلى مسألة قانونية وغرامة، وهذه هي الشروط:

ألا يكون لدى الشخص الذي يرغب في تجديد الإقامة لديه مخالفات مرورية.

أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

ألا يكون قد تم تسجيله كمتغيب عن العمل.

أن يوفر المتقدم صورة له وبصمة، وفرد الأسرة “أكبر من ست سنوات” بشرط أن يكون مسجل في النظام.

ينبغي ألا يكون هناك أفراد العائلة مسجلين في جواز سفر المتقدم.

ألا يكون قد انتهت الإقامة من فترة أكثر من 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية

بعدما تعرفنا على شروط تجديد الإقامة للوافدين في المملكة جاء الآن الدور على معرفة الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

تقديم المستند الذي يوضح الحالة الصحية للوافد، بشرط لا يتجاوز 6 أشهر.

إرسال صورة من جواز السفر بشرط أن يكون ساري المفعول.

تقديم مستند بمكان السكن والعنوان.

إرسال إيصال يثبت بسداد جميع الرسوم.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك، وليس عليه أي مخالفات مرورية.

أن يقوم بتقديم صورة شخصية حديثة للمتقدم.

ومن الجدير بالذكر أن غرامة التأخير قد تم تحديدها، حيث إذا تأخر المقيم لأول مرة فلا بد من دفع 500 ريال سعودي، وعندما يتأخر للمرة الثانية يدفع غرامة 1000 ريال سعودي، وفي حالة تأخر للمرة الثالثة يدفع غرامة تقدر بحوالي 1000 ريال سعودي، ويتم على الفور ترحيله من الأراضي السعودية بشكل نهائي.