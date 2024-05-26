“استعدوا للعيد مع أحلى أكلة” طريقة عمل الكبسة السعودي بكل سهولة طعمها خطير!

تعتبر طريقة عمل الكبسة السعودي من أهم الوصفات التي يريد الكثيرون معرفتها، حيث أنها من أشهر الأكلات السعودي التي تمتلك شعبية كبيرة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة لكونها من أهم الأطباق الرئيسية في الولائم والحفلات داخل المملكة، وتشتهر بكونها وجبة تعد في وعاء واحد فقط، وسوف نوضح لكم كيفية صنع هذه الوصفة المميزة خلال مقالنا.

طريقة عمل الكبسة السعودي

حتى تتمكن من تنفيذ طريقة عمل الكبسة السعودي يجب توفير المكونات التالية:

كوبين أرز بسمتي.

نصف كيلو لحم غنم أو دجاج مقطع لقطع صغيرة.

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

ثوم مهروس 4 فصوص.

ملعقتين زبدة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات حارة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح حسب الاحتياج.

ربع كوب من الصنوبر المحمص.

ربع كوب من الفستق المحمص.

ربع كوب من اللوز المحمص والمقشر.

ملعقتين كبيرتين زبيب.

للتزين يجب توفير القليل من الزعفران الذي سبق نقعه داخل ماء دافئ.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة بنجاح يجب اتباع الخطوات التالية: