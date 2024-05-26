“استعدوا للعيد مع أحلى أكلة” طريقة عمل الكبسة السعودي بكل سهولة طعمها خطير!

تعتبر طريقة عمل الكبسة السعودي من أهم الوصفات التي يريد الكثيرون معرفتها، حيث أنها من أشهر الأكلات السعودي التي تمتلك شعبية كبيرة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة لكونها من أهم الأطباق الرئيسية في الولائم والحفلات داخل المملكة، وتشتهر بكونها وجبة تعد في وعاء واحد فقط، وسوف نوضح لكم كيفية صنع هذه الوصفة المميزة خلال مقالنا.
طريقة عمل الكبسة السعودي
حتى تتمكن من تنفيذ طريقة عمل الكبسة السعودي يجب توفير المكونات التالية:
- كوبين أرز بسمتي.
- نصف كيلو لحم غنم أو دجاج مقطع لقطع صغيرة.
- بصلة مفرومة متوسطة الحجم.
- ثوم مهروس 4 فصوص.
- ملعقتين زبدة كبيرة.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات حارة.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- ملح حسب الاحتياج.
- ربع كوب من الصنوبر المحمص.
- ربع كوب من الفستق المحمص.
- ربع كوب من اللوز المحمص والمقشر.
- ملعقتين كبيرتين زبيب.
- للتزين يجب توفير القليل من الزعفران الذي سبق نقعه داخل ماء دافئ.
طريقة التحضير
لتحضير هذه الوصفة بنجاح يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولًا يتم غسل الأرز ويترك في ماء بارد نصف ساعة، ثم يصفى ويترك جانبًا.
- بعدها يتم تسخين الزبدة في قدر كبير على نار متوسطة، ويضاف إليه الثوم والبصل ويتم تقليبهم حتى يتغير لون البصل وتظهر رائحته المميزة.
- ثم يوضع عليهم اللحم أو الدجاج ويتم تقليبهم، بعدها تضاف البهارات والكركم والملح وتعاود التقليب حتى تتوزع التوابل على جميع المكونات.
- بعد ذلك يضاف الماء الساخن إلى المكونات وتترك على نار هادئة لحوالي ساعة، بعدها ينقل اللحم في طبق التقديم.
- ثم يضاف الأرز في الوعاء الذي نضج فيه اللحم مع قليل من الزبدة ويتم تقليبهم حتى يتشبع الأرز بالزبدة، ثم يضاف الماء الساخن والتوابل المفضلة مثل الهيل والزعفران والقرفة، ثم يتم تركها حتى تغلي على نار متوسطة.
- بعد نضج الأرز يتم تزيينة بالمكسرات ويقلب ثم يوضع في طبق التقديم مع اللحم ويقدم بألف هنا.