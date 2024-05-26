Available رابط استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة موقع وزارة العمل مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من أهم الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين العراقيين، حيث يتم تقديم هذا البرنامج لألاف الأسر المحتاجة للدعم الاقتصادي، ولهذا يعد من أهم البرامج الاجتماعية التي توفرها وزارة العمل في العراق، من أجل مساعدة الفئات الأشد احتياجًا والفقراء حتى يتمكنوا من سد احتياجاتهم وحل مشاكلهم الاقتصادية، ونوافيكم في السطور التالية بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يمكن لجميع المواطنين بالعراق البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بسهولة عن طريق المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي، وذلك عبر اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول الى منصة مظلتي الالكترونية.

بعدها قم بتسجيل رقم الوجبة ورقم الدفعة.

ثم ادخل بيانات صاحب الطلب.

حدد المحافظة التابع لها.

قم بالتأكد من جميع البيانات بعد الانتهاء.

انقر على زر الاستعلام.

انتظر لحظات حتى تظهر الكشوف بصيغة pdf.

قم بتحميلها وابحث بداخلها عن الاسم المراد.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

حتى يصبح اسمك من ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، لابد أن تكون من الفئات التي يستهدفها دعم هذا البرنامج، كما يجب أن تتوافر بعض الشروط اللازمة التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم تخصيص الإعانات المقدمة من هذا البرنامج للفئات الضعيفة بالمجتمع العراقي التي تواجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، ومن أبرز هذه الفئات مايلي: