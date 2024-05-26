Link “موقع ملازمنا” رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الاول عموم المحافظات استعلم من هنا

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل محركات البحث في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع الإعلان عن ظهور النتيجة لجميع الطلاب سواء طلاب قسم العلمي أو الأحياء أو التطبيق أو الأدبي خلال وقت قليل جدًا ولهذا يترقب الطلاب ظهور نتيجتهم بحالة من التوتر والقلق، وسيتم الإعلان عن النتيجة بشكل موحد في كافة محافظات العراق قريبًا، ونعرفكم في السطور التالية على لينك وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

تقوم وزارة التربية بتوفير رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 حتى تسهل على الطلبة والطالبات الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة، عن طريق اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

أو يمكنك زيارة موقع نتائجنا .

ثم انقر على زر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.

اختر الدور الأول.

قم بتسجيل بيانات الطالب مثل اسمه والرقم الامتحاني.

تأكد من صحة جميع المدخلات وانقر على زر الاستعلام.

انتظر لحظات قليلة حتى تنتقل إلى صفحة النتيجة

نتائج السادس الابتدائي 2024

بعد أن تعرفنا على خطوات ورابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 يجب التنويه إلى أن اقتراب إلى العد التنازلي على ظهور النتيجة قد شارف على نهايته، وذلك بسبب انتهاء جميع اللجان من عملية تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات ولم يتبق سوى اعتماد النتيجة عن طريق الوزارة، ويجب على جميع الطلاب إكمال وثائقهم المطلوبة بمدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إعلان النتيجة بشكل رسمي، لأنه سيتم إلغاء نتيجة الطلاب غير المستوفين للشروط والذين لم يكملوا إرسال وثائقهم للفحص، كما يجب على كل مدير مدرسة معنية أن يقوم بتسليم الأوراق المطلوبة لقسم الامتحانات ولا يتم تسليمها عن طريق الطالب المؤهل.