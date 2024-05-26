نزل تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

يرغب العديد من الأشخاص في استقبال التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري أطفال، حيث إن هذه القناة تقدم تجربة أكثر تميزًا في عالم الأطفال، نظرًا لكونها تقوم على إذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ما بين برامج وأفلام كرتونية، بالإضافة إلى محتويات أخرى تتناسب مع كافة الأطفال، ويمكنك العمل على استقبال التردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل قناة توم وجيري أطفال الجديد

لكي تقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري، والعمل على مشاهدة كل ما هو جديد في عالم الطفل والكرتون، يُرجى إتباع الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11354.

استقطاب قناة توم وجيري يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

استقبل قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بقناة توم وجيري، والعمل على استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها العرب سات، مما تعمل على عرض المحتوى بدون أي فواصل إعلانية، وفقًا للأتي:-