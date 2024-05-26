“مٌبااركـ النجاح” رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان بالاسم والرقم الامتحاني عبر results.mlazemna.com

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان، أعلنت مديرية التربية بمحافظة ميسان الآن عن ظهور النتائج للطلاب عبر رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان الذي حددته وزارة التربية العراقية، وكان الطلاب في تلك المحافظة بالتحديد يترقبون في توتر وقلق ظهور النتائج من أجل الاطمئنان على درجاتهم، حيث يعتبر الصف السادس هو أحد الصفوف الدراسية الهامة في دولة العراق، ونقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بنسب نجاح الطلاب في جميع المواد الدراسية وكذلك نسبة النجاح العامة في الدور الأول ورابط الاستعلام عن النتائج بسهولة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان

تم تفعيل رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان عبر موقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

أولاً: يتوجه الطالب أو ولي أمره مباشرة إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

الإلكتروني. ثانياً: من أعلى الصفحة أنقر على كلمة “أضغط هنا” نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024.

ثالثاً: يمكنك حينها اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب وأدى الامتحانات بها.

رابعًا: قم بالضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجانب المحافظة، ثم انقر على تنزيل النتائج.

خامساً: يتم فتح صفحة جديدة بها نتائج الطلاب في جميع المدارس بالمحافظة.

سادساً: انقر على المدرسة ليتم فتح ملف PDF به نتائج الطلاب حسب الاسم والرقم الامتحاني.

قم باستخراج نتائج الطلبة في جميع المواد ومعرفة نسبة النجاح والمعدل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان

بعد معرفة رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة ميسان نقدم لكم الآن نسبة نجاح الطلاب في المواد الدراسية الخاصة بالترم الثاني، حيث جاءت نسبة النجاح في المحافظة نحو 71.7%، بينما نسبة النجاح في مختلف المواد كالآتي:-