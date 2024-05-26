طقس 48 ساعة.. حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة رياح مثيرة للأتربة وفرص لأمطار رعدية

حالة الطقس اليوم تعد ضمن الكلمات البحثية الأولى والرائجة اليوم على محركات جوجل الرسمية، كما هناك بحث كبير على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الشأن، لقد شهدت جميع محافظات مصر الفترة الأخيرة ارتفاع في درجات الحرارة وقد تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة، وبدأت حالة الطقس تعتدل فقط منذ 3 أيام وقبل أن يستمتع المواطنين بحالة الطقس المستقرة

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن موجة حارة جديدة تضرب جميع محافظات مصر وخاصةً محافظات الصعيد ومحافظات السواحل الشمالية والقاهرة الكبري، مما تسجل درجات الحرارة أعلى نسب للتخطى في بعض المحافظات 39 درجة، مما كشفت الأرصاد أن الموجهة الحرارة يصاحبها رياح شديد مثيرة للرمال والأتربة مع احتمالية تساقط أمطار من خفيفة إلى رعدية، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية مساء الأمس السبت 25 من مايو 2024 عن حالة الطقس المتوقعة في يومي الأحد والاثنين 26-27 مايو 2024، وأكدت الأرصاد أن محافظات مصر تشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة لتصبح شديدة الحرارة في السواحل الشمالية وأقصى غرب البلاد والقاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح في غرب البلاد مما يتسبب ذلك في سقوط أمطار خفيفة وتصل الرعدية، وأكدت الأرصاد بأن حالة الطقس تعتدل صباح يوم الثلاثاء 28 من مايو 2024 بنسبة تتراوح ما بين 4 وحتى 5 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 26 مايو 2024