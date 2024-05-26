“صدرت الآن✅✅” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 ميسان وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بكثره في الساعات القليلة الماضية هي طرق استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات، حيث إن عدد من مديريات التربية قد قامت بالإعلان عن ظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، والبعض الأخر أشار إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال عدة ساعات ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، وسوف نذكر الخطوات بالتفصيل فيما هو قادم.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 ميسان

أعلنت تربية ميسان الآن بشكل رسمي عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في جميع المدارس على مستوى المحافظة، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج من موقع نتائجنا الوزاري، ومن الجير بالذكر أن نسبة النجاح بمحافظة ميسان جاءت مرتفعة ومرضية بشكل كبير جداً عن الأعوام السابقة حيث بلغت 71.7%، وبهذا تكون المحافظات المتبقية التي لم تعلن النتائج هي: نينوى – ديالي – الرصافة 2 -ذي قار – واسط – اربيل – البصرة – بابل – كركوك، ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024 جميع المحافظات

يمكن استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 العراق لجميع الطلاب في مختلف المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية:-