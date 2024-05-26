نتائج البصرة والرصافة 2 ظهرت؟..رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في جميع محافظات العراق

ساعات قليلة على صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات البصرة والرصافة 2 ومختلف المحافظات التي لم يتم إعلان النتائج بها، حتى أن وزارة التربية العراقية، نوهت بشكل كبير على سرعة رفع جميع الكشوفات التي تضمن كافة الطلبة والطالبات المتقدمين لخوض هذه المرحلة الدراسية التي تمثل أهمية كبيرة لهم، بالإضافة إلى إمكانية القيام بإستخراج الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا، وهو ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ولكي تقوم بإستخراج جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الدور الأول، يُرجى اتباع الخطوات الأتيه:-

أن تذهب إلى وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

القيام بإختيار المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.

لكي يتم عندها إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب من الإسم والرقم الإمتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع الكشوفات التي تتضمنها النتيجة.

إجراءات عرض نتائج السادس الابتدائي

تقوم الوزارة متمثلة في مديريات التربية العراقية على مستوى الدولة، ببذل قصارى جهدها في إطار إعلان كل هذه النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي الدور الأول، حتى أن ذلك يكون بسرعة كبيرة للغاية، لكي يحصل عليها جميع الطلاب والطالبات في العديد من المحافظات، مع دقة ووضوح تام في أعمال رصد الدرجات والمراجعة الدقيقة التي تتم بكل إحكام لجميع أوراق الإمتحانات.