مبروك النجاح للجميع… نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2024 واسط اربيل البصرة بابل كركوك ميسان عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2024، هنالك عدة محافظات العراق اعلنت رسمياً عن نتائج السادس الابتدائي وتم رفعها إلكترونياً،كما أن نسب نجاح الطلاب في المحافظات المعلن عنها حتى الآن مرتفعة للغاية، ويأمل طلاب باقي المحافظات بابل واربيل وكركوك والبصرة وميسان وذي قار ونينوى وديالى أن تكون نسب النجاح مرضية ومرتفعة عن السنوات الدراسية الماضية،

وخاصةً بأن العام الدراسي الجاري كان الطلاب يجتهدون كثيراً ويحرصون على التواجد طوال فترة الدوام الدراسية، مما ارتفعت نسب حضور الامتحانات، اهى طلبة وطالبات السادس الابتدائي العراق الدور الأول اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي الموافق 16 من مايو 2024 وأكد الطلاب جميعاً بأن فترة الامتحانات كانت ميسرة والامتحانات مناسبة للغاية ولا يوجد بها أي أسئلة معقدة، اليوم نتعرف سوياً عبر التقرير التالي على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2024.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2024

خلال الأيام القليلة القادمة تقوم وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية بالإعلان عن موعد اعتماد باقي النتائج لمختلف المحافظات العراقية التي مازالت تحت التصحيح ورصد الدرجات، حتى الآن نسب النجاح في المحافظات المعلن عنها مرتفعة ومرضية للغاية، وبعد انتهاء لجان الكنترول في باقي المحافظات من التصحيح الدقيقة ورصد الدرجات تقوم المديريات التعليمية بالتجهيز للمؤتمر الصحفي للكشف عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول وقد مضى الكثير ولن يتبقى إلا القليل وقبل نهاية هذا الأسبوع سوف تتوفر النتائج بجميع المحافظات ويمكن للطلاب الإطلاع عليها.

رابط الاستعلام المباشر عن نتائج السادس الابتدائي العراق