ميزة عبقرية من واتساب !! .. WhatsApp يُبهر مستخدميه بميزة التشغيل على 4 هواتف في نفس الوقت !!

أطلقت شركة ميتا وهي الشركة المالكة لتطبيق الواتساب ميزة جديدة وهي ميزة دعم الأجهزة المتعددة وذلك يساعد المستخدم في فتح الحساب الخاص به على تطبيق الواتساب على أكثر من جهاز، والجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب هو واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي المهمة في حياتنا والتي لا يمكن الاستغناء عنه حيث أنه يتم استخدامها في الكثير من الأمور الحياتية المختلفة وهذا ما سوف نوضحه من خلال مقالنا اليوم.

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دعم الأجهزة المتعددة في الواتساب

الجدير بالذكر أن ميزة الأجهزة المتعددة تساعد المستخدم في أن يقوم بفتح حسابه على تطبيق الواتساب على أكثر من جهاز وتصل عدد أجهزة الربط حتى 4 أجهزة وذلك يتم من خلال استخدام الهاتف الأساسي، كما يمكن الربط من خلال أجهزة الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب ولكن حتى تستمر عملية ربط الأجهزة يتطلب من المستخدم تسجيل الدخول من خلال الجهاز الأساسي كل أربعة عشر يوم.

خطوات تفعيل ميزة ربط الأجهزة في الواتساب

في حالة إذا كنت تريد فتح حسابك على الكمبيوتر قم بفتح واتساب ويب وقم بمسح الرمز وسوف يفتح معك، أما إذا كنت تريد ربط الأجهزة من خلال الهاتف المحمول يرجى اتباع الخطوات التالية: