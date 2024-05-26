نزلت الآن.. طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة بالاسم والرقم الامتحاني

الآن تقوم إدارات التعليمية في العراق بحصر طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في جميع المحافظات بالعراق، وفي هذا الصدد يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة طريقة الاستعلام عن النتائج في البصرة، لذلك وفرت الوزارة رابط يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة تابعوا معنا لمعرفة كافة الخطوات.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

وفرت وزارة التربية التعليم رابط إلكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة، لذلك إليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024، كما هي متمثلة على النحو التالي:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم العراقية.

الضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”.

حدد خيار “نتيجة السادس الإبتدائي في العراق 2024.

إدخال اسم الطالب كامل.

كتابة معرف الطالب على النظام وهو الرقم الامتحاني.

الضغط في الخطوة الأخيرة على تبويب “الاستعلام”.

وبهذه الخطوات تكون قد قمت بالاستعلام عن النتيجة.

المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتائج رسميا

بعض المحافظات العراقية قامت بالإعلان عن النتائج بشكل رسمي، ولكن البعض الآخر من المحافظات لم يقوم بالإعلان عن النتائج حتى الآن، والمحافظات التي قامت بالإعلان تكون كالتالي:

محافظة الكرخ 1.

النجف.

محافظة دهوك.

الرصافة 1.

القادسية.

السليمانية.

الانبار.

صلاح الدين.

الكرخ 2.

الكرخ 3.

كربلاء.

المثنى.

لذلك طالبت الوزارة كن جميع الطلاب عدم الانسياق خلف الأخبار المنتشرة والغير صحيحة بشأن النتائج، لأن الإدارات التعليمية بالفعل في بعض المحافظات قامت بالإعلان عن النتائج والبعض الآخر من المحافظات لم يقوم بالإعلان حتى الآن، لذلك طلبت الوزارة من جميع الطلاب التي لم تظهر نتائجهم حتى الآن يتابعوا الإدارات التعليمية التابع لها، لأن الإعلان عن النتائج سيتم بالتدريج وجميع الطلاب سيعرفون نتائجهم من موقع الوزارة أو من موقع نتائجنا.