شوف موادك أمتى.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

لا يفصلنا سوى شهر أو أقل على بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث تعتبر تلك المرحلة من المراحل الفارقة في حياة كل طالب، ومن خلال النتيجة النهائية يستطيع الطالب أن يحدد المجال الذي سيدرسه بناء على مجموعه الكلي في الثانوية العامة، ونظرا إلى أهمية تلك المرحلة يعيش الطالب وأهله حالة من التوتر رغبة في تحقيق ما يتمنوه، ونظرا إلى اقتراب موعد الاختبارات تزداد الأسئلة حول معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بشكل رسمي عن الجدول نوافيكم به.

اختبارات الثانوية العامة 2024

بناء على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي تم طرحه من قبل وزارة التربية و التعليم في مصر، من المقرر أن تبدأ أولى الاختبارات في يوم 10 يونيو وتنتهي في يوم 20 يوليو، والجدير بالذكر أن المواد التي لا تضاف للمجموع سيتم اختبارها أولا ومن ثم استكمال المواد الأساسية بعد عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويأتي الجدول بالتفصيل كالتالي: