موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة إشبيلية ضد برشلونة من أقوى المباريات في الدوري الإسباني، حيث يخوض اليوم فريق برشلونة مواجهة نارية أمام نظيره إشبيلية، ويأتي هذا اللقاء في إطار الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويحتضن ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” مباراة الفريقين اليوم.

إشبيلية ضد برشلونة

يخوض فريق اشبيلية مباراة اليوم وهو في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 82 نقطة خلف فريق ريال مدريد المتصدر والحاصل على اللقب لهذا الموسم، ومن الجدير بالذكر أن فريق برشلونة قد حسم المركز الثاني بشكل رسمي، ولكن هذا لا يمنع دخول الفريقين مباراة اليوم بقوة من أجل إنهاء الدوري بشكل جيد.

موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الليجا الإسبانية 2024

من المقرر انطلاق مباراة الفريقين اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مايو، وتنطلق صافرة مباراة الفريقين اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وقد حددت الشبكة قناة beIN Sports HD 1، لبث مباراة الفريقين اليوم، ولهواة البث يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق تود تيفي أو beIN Connect.

وفي حالة كنت متواجد خارج الشرق الأوسط بإمكانم مشاهدة اللقاء عبر Nord VPN.

من هو معلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية؟

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق إلى المعلق المميز علي محمد علي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

قظ يخوض فريق برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من الآتي: