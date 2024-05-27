“مصرف الرافدين mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية تُعلن مفاجأة سارة عن سلم “رواتب المتقاعدين“ لشهر حزيران 2024

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين وبالتحديد بعد اقتراب موعد صرف الرواتب، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المعنية أنه من المقرر زيادة الرواتب بقيمة مالية تصل حتى مائة ألف دينار وهذا للمتقاعدين الذين رواتبهم أقل من مليون دينار وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية في العراق بالإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد تطبيق الزيادة والذي جاء على النحو التالي:

المتقاعدين الذين كانوا يتقاضوا راتب 850 ألف دينار بعد الزيادة سوف تكون رواتبهم 950 ألف. سوف يحصل المتقاعدين على راتب قدره 850 ألف دينار وذلك بدلا من 750 ألف دينار. الأشخاص الذين رواتبهم مانت 625 ألف دينار بعد الزيادة سوف تصبح 725 ألف. سوف يحصل المتقاعد على راتب قدره 650 ألف دينار وذلك بدلا من 550 ألف دينار.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

إذا كنت ممن يرغب في الحصول على راتب التقاعد يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي وضعتها الجهات المسؤولة وهي: