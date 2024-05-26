نزلت دلوقتي.. تعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

تستعد الآن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق، وخاصة أن الفترة الأخيرة تزايد معدل البحث عن الوجبة، وجاء تساؤل المواطنين بسبب تأخر الوزارة في الإعلان عن الوجبة، ولكن وضحت الوزارة سبب التأخير أنها استقبلت عدد كبير من الطلبات، لذلك تراجع جميع أسماء المتقدمين من أجل اختيار الأسر المستحقة للدعم، وفي مقالنا سنوضح لكم طريقة الاستعلام والأوراق المطلوبة عند التقديم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق لم يتبقى للإعلان عنها سواء أيام قليلة، لذلك بإمكانك الاستعلام عن أسمائهم من خلال السير على الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية.

حدد أيقونة “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لسنة 2024”.

إضافة الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد من الاسم، ورقم الهوية الوطنية.

إضافة المحافظة التي تنتمي لها.

التأكد من كافة البيانات المدخلة.

الضغط على خيار “الاستعلام”.

النقر في النهاية على تحميل كشوفات المستفيدين، وذلك في حالة ظهورها بشكل رسمي.

الوثائق المطلوبة للتقديم على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الأوراق التي لا بد من توفيرها عند التقديم برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الأوراق كنا هي متمثلة على النحو التالي: