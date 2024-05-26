هجوم إيلون ماسك يسرق محادثات الواتساب وأنتم نيام!.. أحذر من سرق معلومات الشخصية على واتس اب

أظهر تقرير خطير من موقع “العربية” عن قيام الملياردير، إيلون ماسك، بالإنقضاء على تطبيق واتساب، ليحذر جميع المستفيدين من سرقة المحادثات الخاصة بهم، مما عمل على ضجة كبيرة على منصة “إكس” مساء السبت مؤكدًا أن تطبيق المراسلة الفورية يقوم بنقل البيانات الخاصة بالمستفيدين بإنتظام وكل ليلة، مضيفًا إلى أن بعض المستخدمين يظنون بأن التطبيق ما زال أمنًا.

سرقة البيانات الشخصية لمستخدمي واتساب

وأشار ماسك، إلى أن التطبيق يقوم بتنشيط ميكروفونات جميع هواتف المستخدمين في الليل، للقيام بنقل جميع البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة، فضلاً عن هناك بعض الإختلاف في الأراء حول المسألة، مما يتخوف العديد من الأشخاص من تحذيرات ماسك، بينما يؤكد بعض الشخصيات البارز في العملات المشفرة بأنها حقيقة، ويعد ذلك انتهاك لحرمة المحادثات التي تتم عبر الواتساب من قبل ملايين المستخدمين.

أراء سرقة المعلومات الشخصية لتطبيق واتساب

وطرح بعض المستخدمين، أسئلة في التعليمات، لتطالب ماسك بفيديو كدليل إثبات على أن واتساب يقوم بتسير البيانات الخاصة بالمستفيدين المتمثلة في الصور والمكالمات وكذلك الرسائل النصية، ومن هؤلاء الأشخاص هو رجل الأعمال الشهير، جون كارماك، ليقوم البعض ومن بينهم غابور جورباك، بالتشكيك في كلمات ماسك، مؤكدًا أنه من المفترض أن تكون كل هذه الرسائل محمية بالتشفير الكامل، ولا تواجه أي مخاطر أثناء عمليات التصفح التي تتم من قبل ملايين المستخدمين.