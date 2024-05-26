كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي تدعم العديد من المواطنين الأكثر احتياجاً، بما يوفر لهم دعم مادي ملائم لجميع المتقدمين، في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي توفر لهم حياة كريمة، حتى أن التسجيل في البرنامج يكون إلكترونيًا عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن الوجبة السابعة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية في خانة “تسجيل الدخول”.

ليتم العمل على اختيار الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في التقديم إليها.

بعد ذلك ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات التي تشمل المستفيدين في الوجبة السابعة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

ولكي يتم قبول كافة المتقدمين للحصول على الدعم المقدم من حكومة العراق، لابد وأن ينطبق عليهم مجموعة من الشروط الهامة، جاءت كالأتي:-