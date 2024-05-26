“مبروك نجاح 85%”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء عادل الغضبان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة بورسعيد، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة 85.1%، وحضر اعتماد النتيجة أوائل الصف الثالث الإعدادي ووكيل وزارة التربية والتعليم، كما أتاحت المحافظة إمكانية الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وفي السطور التالية سنستعرض كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد باستخدام الاسم ورقم الجلوس، بالإضافة إلى توفير رابط النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن نتائجهم، حيث وفرت محافظة بورسعيد رابطًا رسميًا تابعًا للمحافظة، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة ودون الحاجة إلى زيارة المدارس التابعين لها، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام الاسم ورقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بمحافظة بورسعيد.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

النقر على زر “عرض النتيجة” لعرض النتيجة أمامك.

سيتمكن الطالب من الاطلاع على درجاته في كل مادة بالتفصيل، حيث ستظهر الدرجات لكل مادة على حدة بدون تقديرات أو ألوان. كما يمكنه الحصول على مجموعه النهائي (مجموع درجات الفصلين الأول والثاني) للعام الدراسي 2023-2024، يمكن الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد من خلال زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أو عبر صفحة مديرية التربية والتعليم على فيسبوك.

كيفية توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

يتم توزيع الدرجات المضافة إلى مجموع الشهادة الإعدادية كما يلي: