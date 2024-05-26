سجل من هنا spf.gov.om واحصل على 430 ريال عماني.. خطوات التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان وأهم شروط التسجيل

التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان، تهتم الحكومة العمانية بشكل كبير بتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أطلقت الحكومة منحة “التسجيل في منفعة الأسرة” كدعم مالي شهري، بهدف توفير حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود، توفر الحكومة الفرصة للتسجيل في هذه المنحة عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع وضع شروط وضوابط محددة تضمن استحقاق المستفيدين للدعم.

خطوات التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان

إليكم خطوات التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان:

قم بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية في عُمان.

إذا كانت هذه أول زيارة لك، انقر على كلمة “تسجيل” في أعلى الصفحة واختر نوع زيارتك لتبدأ عملية تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك.

إذا كان لديك حساب بالفعل عبر المنصة، قم بتسجيل الدخول وتعبئة بياناتك المسبقة.

انتقل إلى قائمة خدمات الحماية الاجتماعية واختر خيار منحة دعم دخل الأسر.

ستُحول إلى صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بخدمة منحة منفعة الأسرة.

قم بمراجعة البيانات المطلوبة وتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الصحيحة.

بعد إكمال تعبئة البيانات، اضغط على زر “إرسال الطلب”.

سيتم التحقق من بياناتك، وسيتم إبلاغك بنتيجة طلبك عبر بيانات الاتصال التي قدمتها.

شروط التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان

حددت الحكومة العمانية شروطًا واضحة لاستحقاق منحة منفعة الأسرة، وتشمل: