تراجع كبير.. في أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية وقرارات جديدة لشعبة الذهب

في تقرير صادر اليوم الأحد، 26 مايو 2024، تواصلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية بالانخفاض، حيث شهدت جميع الأعيرة تراجعًا قبل افتتاح تعاملات الصاغة، ووفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات، فقد تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيهًا، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 30 جنيهًا.

تعتبر هذه التحركات السلبية في أسعار الذهب خبرًا هامًا للمتعاملين في السوق، حيث من المتوقع أن تؤثر على حركة التداول واختيارات الاستثمار في الفترة القادمة، لمتابعة تطورات السوق ومعرفة المزيد حول الأسعار الحالية للمعادن الثمينة، يمكن زيارة مواقع الأخبار المالية المتخصصة أو الرجوع إلى مراكز البيع والشراء المعتمدة، كما سنعرض لكم أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد، 26 مايو 2024، انخفاضها بجميع الأعيرة قبل بداية تعاملات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات، لإن أسعار الذهب اليوم سجلت التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم حوالي 3588 جنيهًا.

تم تسجيل سعر الذهب عيار 21 حوالي 3140 جنيهًا.

تم تسجيل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2691 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 25120 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب على مستوى العالم يبلغ 2339 دولارًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

سجلت اليوم الأحد أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الأسعار التالية: