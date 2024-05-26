شروط تمويل قرض من شركة اليسر 300 الف ريال بدون كفيل

تعتبر شركة اليسر من أهم شركات التمويل الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي توفر تمويل شخصي وعقاري و تجاري، حيث أعلنت شركة السير عن إمكانية أخذ قروض شخصية تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى 500 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للقروض التجارية الخاصة بالشركات تصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي، والعقارية يمكن أن تصل إلى 10 مليون ريال سعودي وحددت الجهات المختصة شروط تمويل قرض من شركة اليسر.

شروط تمويل قرض من شركة اليسر

تعتبر شركة اليسر واحدة من أهم وضمن المؤسسات المالية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، حيث انها تقدم خدمات تمويلية عديدة للأفراد والمؤسسات الكبيرة والمبتدئة، فقد حددت شركة اليسر مجموعة من الشروط والمعايير من أجل الحصول على قروض الشركة، كما ألزمت الراغبين في الحصول على القرض من استفتائها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: