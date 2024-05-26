الأكثر مبيعاً خلال الفترة الأخيرة… مواصفات سيارة toyota corolla 2024

من أكثر السيارات مبيعًا خلال الفترة الأخيرة هي سيارة تويوتا كورولا 2024، حيث أن هذه السيارة تمتلك الكثير من المواصفات الرائعة والمميزة التي تجعلها فريدة عن غيرها من السيارات الأخرى الحديثة التي توجد في السوق، فهي تجمع بين التصميم الأنيق والرياضي والأداء القوي والمتعة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الذكية والمتطورة، مما يجعلها توفر لك تجربة قيادة فريدة وممتعة، لذا دعونا نتعرف من خلال موضوعنا اليوم عن مواصفات toyota corolla 2024.

مواصفات toyota corolla 2024

تأتي مواصفات toyota corolla 2024 فريدة من نوعها، حيث أنها مفهومًا جديدًا لقوة الأداء ومتعة القيادة ينقلك إلى عالم متطور كليًا، لذا ترغب في الحصول على سيارة حديثة ومتطورة فهي الاختيار الأمثل لك، وتتمثل مواصفات toyota corolla 2024 فيما يلي:

تم تزويد السيارة بمحرك تبلغ سعته نحو 1.6 لتر كما أن قوة المحرك تبلغ 120 حصان وعزم 154 نيوتن متر.

كما تتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات.

يوجد بالسيارة أيضًا فتحة سقف كهربائية، بالإضافة إلى مرايا جانبية مدفأة ومقاعد أمامية مدفأة.

كما يوجد بداخلها شاشة عرض متعددة الاستخدامات تبلغ نحو 8 بوصة، ونظام وسائط متعددة بـ 6 مكبرات صوت.

أيضًا مزودة بنظام أمان متطور يضم 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني للمكابح والتحكم في ثبات السيارة.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2024 في السعودية

في إطار تعرفنا على مواصفات toyota corolla 2024، سنوافيكم من خلال هذه الفقرة بالتفاصيل المتعلقة بسعر سيارة تويوتا كورولا 2024 في السعودية، حيث أن هذه السيارة يختلف سعرها في المملكة العربية السعودية باختلاف الفئة والمواصفات التي تتمتع بها كل فئة، وتتمثل سعر السيارة فيما يلي: