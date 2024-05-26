المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم علي اعفاء الراجحي 2024

يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك السعودية التي أتاحت الفرصة للعملاء لتقديم طلب الحصول علي خدمة الإعفاء وإسقاط الأقساط الملزمة عليه، حيث أنه الخدمة متاحة للحالات المحددة والمستوفية لشروط البنك، فقد أوضح بنك الراجحي خطوات التقديم بشكل خاص والأوراق المطلوبة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة التقديم والأوراق التي يجب توافرها 1446.

المستندات والأوراق المطلوبة لإعفاء الراجحي

هناك باقة من المستندات التي يراعى أن يقوم العميل الذي يرغب في الاستفادة من إعفاء الراجحي أن يقوم بتوفيرها، وتتمثل هذه المستندات في الآتي:

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالعميل ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

في حالة عدم السداد بسبب مرض أو عجز كلي هنا يراعي أن يتم توفير كافة الأوراق الطبية التي تثبت ذلك مع مراعاة أن تكون حديثة ومعتمدة من مركز أو مستشفى سعودي.

في حال كان سبب الإعفاء ترك العمل تقديم المستندات أن هذا الشخص لا يستفيد من أي راتب من معاش التأمينات الاجتماعية.

نسخة من شهادة الوفاة مع اشتراط أن يكون موضح بها سبب الوفاة طبيعي أما ناتج عن أمر آخر، لأن الراحجي حدد أنه يجب أن تكون الوفاة بسبب أمر طبيعي.

خطوات طلب اعفاء بنك الراجحي

في البداية زيارة موقع بنك الراجحي وتسجيل الدخول.