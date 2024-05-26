“حملها مجانا 100%“ تحميل لعبة أي فوتبول بيس Efootball PESS 2024 على الهاتف

لعبة أي فوتبول بيس هي عبارة عن لعبة إلكترونية تقوم بمحاكاة ما يحدث في رياضة كرة القدم على الأرض الواقع فهي يتوفر بها أشهر فرق كرة القدم العالمية، والتي تضم أيضاً عدد مميز من اللاعبين الذين لهم مشجعين في جميع أنحاء العالم، وتوفر كذلك أبرز الملاعب التي يحلم الكثير من الأفراد في زيارتها يوم ما، ولذلك تلاقي اللعبة إقبال كبير من محبين كرة القدم، ولا تتوقف هنا بل أنها دائماً ما يتم إصدار تحديثات منها لتواكب التغييرات التي تحدث في الواقع فما يلبث أن يتواجد لاعب جديد أو فريق جديد يتم إضافته فوراً إلى اللعبة.

تحميل لعبة أي فوتبول بيس Efootball PESS 2024 على الهاتف

من أحدث الإصدارات التي قامت بها الشركة هو أن أتاحت إمكانية تنزيل اللعبة على الهواتف الذكية، وللقيام بذلك عليك أن تتبع الآتي:

ثم بفتح متجر التطبيقات الموجود على الهاتف سواء كان آيفون أو أندرويد.

ثم كتابة اسم اللعبة في المكان الخاص بالبحث.

ثم الانتظار حتى يظهر التحديث الجديد من اللعبة.

بعد ذلك اضغط على خانة تثبيت ومن ثم على الفور سوف تبدأ عملية تنزيل اللعبة على الجهاز.

وهنا يمكنك أن تفتح اللعبة وتدخل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب عليها.

طريقة شحن كوينز بيس

للحصول على المزيد من المتعة والتحدي هنا يتوجب شحن كوينزات لعبة أي فوتبول بيس لشراء المعدات، والخطوات الآتية هي التي يتم إتباعها لشحن اللعبة: