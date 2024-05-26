مليووون مبروك للناجحين.. الإعلان عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 وموعد ظهورها في المدارس

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بنتيجة الصف الأول الإعدادي، لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في مسيرة الطالب التعليمية، وبسبب الانتهاء من عقد الامتحانات منذ فترة زمنية طويلة عدد كبير جدا من أولياء الأمور يشعروا بالقلق لاقتراب موعد ظهور النتيجة لتحديد مستوى الطلاب خلال العام الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

‏بعد الانتهاء من الامتحانات يتم تجميع كافة الأوراق الخاصة بالطلاب لكي يتم عقد لجان لتصحيحها بشكل دقيق جدا وبعد ذلك يتم رصد الدرجات ويتولى مجموعة من المراجعين مراجعة عملية التصحيح وبعد ذلك يتم رفع الدرجات على الموقع بعد اعتمادها من قبل الجهات المختصة وتكون عملية الاستعمال كالآتي:

الوصول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختيار نتائج الطلاب بعد اختيار الخدمات الإلكترونية وذلك من القائمة الرئيسية على الموقع.

تحديد المرحلة الدراسية (الصف الأول الإعدادي).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة.

‏سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب أمامك بالدرجات بشكل تفصيلي.

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يمكن أيضاً الاستعلام عن النتيجة التابع لها الطالب، وذلك بسهولة.

متى يتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي؟

يتم الإعلان عن نتائج الصف الاول الاعدادى بعد اعتمادها من قبل مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، وعادةً ما يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة التالية لانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الحالي وخصوصا بعد اقتراب الانتهاء من رصد درجات الطلاب، ويكون توزيع درجات الطلاب كالتالي: