“هنـــا” رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي الصف الرابع والخامس والسادس .. مبروك النجاح

أقتربت أيام ظهور نتيجة أخر العام، لهذا ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصفوف الابتدائية وأولياء الأمور أيضاً عن إعلان رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي لعام 2024، والاطلاع على الدرجات الحاصلين عليها، من أجل الاستعداد لدخول مرحلة حديثة في حياتهم العلمية وهي مرحلة الإعدادية وبعدها تحديد مصيرهم، وستعلن مديرية التعليم عن النتائج بشكل موحد على مستوى المحافظة.

رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي

يستطيع أولياء الأمور الإستعلام نتائج ابنائهم من خلال رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي

عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم:

من خلال زيارة الموقع من هذا الرابط، وإدخال رقم جلوس الطالب واسم المحافظة بالإضافة إلى رقم السجل المدني للإطلاع على النتيجة.

بوابة نتائج الطلاب:

من خلال زيارة البوابة وإدخال كافة البيانات التي تم ذكرها سىابقًا، للحصول على الدرجات.

الاستعلام هاتفيًا:

يستطيع الطالب أو ولي الأمر التعلم هاتفيًا عن طريق التواصل على الرقم 16001 أو 16111.

رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي

في الإطار التعرف على رابط تنزيل نتائج بوابة التعليم الأساسي، ينبغي معرفة توزيع درجات الطلاب والطالبات وكانت وفقًا لـ النحو التالي:

الدراسات الإجتماعية/ 40 درجة.

اللغة العربية/ 80 درجة.

العلوم/ 60 درجة.

اللغة الإنجليزية/ 60 درجة.

الرياضيات/ 60 درجة.

موعد ظهور نتائج جميع الصفوف الابتدائية

لم تعلن مديرية التربية والتعليم عن موعد محدد ظهور النتائج بشكل رسمي حتى الآن، فقد قامت مديريات التعليم بالتصريح عن الإعلان النتائج للعام 2023/2024 في كافة محافظات، خلال أيام وهذا بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق إمتحانات الطلاب.