لا تدع هذه الفرصة تفوتك! سجل الآن في مسابقة الحلم 2024 وغير حياتك للأبد!

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٤ بكل سهولة من أي مكان في العالم، كما أنها تعتبر واحدة من أكبر مسابقات الوطن العربي، إذ بلغ مجموع الجوائز التي تم تقديمها طوال العام حوالي 3 ملايين و800 ألف دولار، كما أنه يتم إجراء سحب أسبوعيًا على جائزة تبلغ قدرها 5000 دولار، وأيضًا سحب شهري يقدر بمبلغ 100 ألف دولار، بينما الجائزة الكبرى تقدر بمليون دولار وتتم في نهاية العام، ومع اقتراب موعد سحب الجوائز يتساءل الكثيرون عن طريقة الاشتراك في هذه المسابقة، وهذا ما سوف نوضحه خلال مقالنا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هناك 3 طرق تمكن المتسابقين من دخول سحب المليون وأيضًا الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٤، وسوف نوضحها فيما يلي:

أولًا يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة dream أو حلم أو reve إلى الرقم المرادف لبلدك، ثم أجب على أسئلة المسابقة.

ثانيًا يمكنك الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة join أو أنضم على رقم بلدك، وسوف تصلك رسالة تحتوي على الرابط الخاص بموقع المسابق، يمكنك اتباع الرابط والإجابة على الأسئلة.

ثالثًا تقوم بالتسجيل من خلال تحميل التطبيق الخاص بالمسابقة من متجر جوجل بلاي، ثم قم بشراء باقة جواهر بعدها اشترك في مسابقة الحلم على التطبيق.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم