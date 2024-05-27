اقبض مرتب 6 كمان كام يوم..جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024 + موعد زيادة المرتبات الجاية

يهتم قطاع كبير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي وخاصة فئة العاملين والموظفين بالبحث عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024 بالدرجات الوظيفية، وهذا بعد أن أعلن رئيس الجمهورية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل لنحو 50% ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية لدعم العديد من المواطنين.

جدول الحد الأدنى للأجور

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في الوقت الحالي عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، حيث يرغبون في معرفة كافة التفاصيل بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من بين العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وجاء الرد عليهم كالتالي:

يصل راتب الدرجة السادسة لنحو حوالي 6000 جنيه.

كما يبلغ راتب الدرجة الخامسة لنحو 6500 جنيه.

راتب الدرجة الرابعة يصل إلى 7000 جنيه.

راتب الدرجة الثالثة يبلغ نحو حوالي 7500 جنيه.

الدرجة الثانية يبلغ الراتب الخاص بها لنحو 8000 جنيه.

يصل راتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها لنحو حوالي 8200 جنيه.

كما يصل راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها لنحو حوالي 9200 جنيه.

راتب الدرجة العالية أو ما يعادلها يصل إلى 10200 جنيه.

كما يصل راتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها لنحو حوالي 12200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يبحث بعض العاملين والموظفين في المملكة العربية السعودية عن الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر يونيو القادم عبر محركات البحث، وجاء هذا الموعد على النحو التالي: