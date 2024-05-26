بعد تعليق نتائج الرصافة ٣ .. كيف اعرف نتائج السادس الابتدائي الدور الأول باسم الطالب من موقع نتائجنا؟ وزارة التربية العراقية توضح خطوات استخراج نتائج الطلبة في العراق

كيف اعرف نتائج السادس الابتدائي من أهم التساؤلات التي يبحث عنها جميع الطلاب داخل دولة العراق، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور النتيجة في بعض محافظات العراق، ومن المتوقع إعلان باقي المحافظات عن النتيجة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من رصد الدرجات الخاصة بالنتيجة في الكشوفات، وسوف نتعرف على كيفية معرفة النتيجة في التالي.

كيف اعرف نتائج السادس الابتدائي

يستطيع جميع الطلاب الإطلاع على النتائج فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة الاسم وكلمة المرور.

النقر على قسم النتائج.

تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي.

تحديد العام الدراسي.

اختيار الدور الأول.

تحديد المحافظة التابع لها مدرسة الطالب وكتابة اسم المدرسة.

النقر على أيقونة الاستعلام.

سيظهر لك كافة الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

يمكن الضغط على أيقونة طباعة من أجل تحميلها على جهازك.

نتائج السادس الابتدائي نتائجنا

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه يتم مراجعة جميع الدرجات الخاصة بالطلاب، ثم القيام برصدها ورفعها على موقع الوزارة من أجل تمكين جميع الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وذلك بدل من تكبد عناء الذهاب إلى المدارس، وقد أعلنت أغلب محافظات دولة العراق عن النتيجة ومنهم الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية والثالثة وصلاح الدين وغيرها، وفي انتظار باقي المحافظات في الإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يذكر أنه تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالسادس الابتدائي خلال الأيام الماضية.