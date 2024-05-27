“الآن استقبل” .. تردد قناة طيور الجنة لمتابعة برامج الكرتون طوال اليوم بأعلى إشارة وبصورة نقية

يتساءل العديد من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، حيث أن تلك القناة من أهم وأفضل القنوات التي تعمل على إتاحة محتوى كرتون محبب ومميز للأطفال، كما أنها تعمل على إتاحة الأناشيد المتنوعة التي يريدها الأطفال في مشاهدتها وتقوم القناة بزرع القيم والأخلاق الحميدة لهم عن طريق اتاحة البرامج الأخلاقية، كما تستطيعون من خلال هذا المقال معرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة عبر القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

لجميع الأشخاص الذين يريدون التردد الجديد لقناة طيور الجنة عن طريق القمر الصناعي نايل سات يمكنكم تحميل من هنا:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد هو: 11274.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

استقطاب القناة: افقي.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

يمكنكم رؤية المحتوى الذي تتيحه قناة طيور الجنة مجانا دون دفع أي رسوم ولا مصاريف شهرية كما أنها تتسم بأعلى جودة القمر عن طريق تسجيل جميع المعلومات المطلوبة واليكم التردد الجديد من خلال ما يلي:

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

تردد القناة هو: 11310.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

الاستقطاب القناة: عمودي.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة على التلفاز

تستطيعوا ضبط قناة طيور الجنة من خلال شاشة التلفاز قم بضبط القائمة من خلال الرسيفر الخاص به ومن ثم قم بتسجيل التردد الخاص بالقناة، زيادة إلى معدل الترميز، وتقديم معدل تصحيح الخطأ، ثم قم بتوفير القمر الصناعي الذي تريده، ثم قم بحفظ القناة على الشاشة الخاصة بك.