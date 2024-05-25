“فيها حبس وغرامة” أسماء مواليد ذكور وإناث ممنوعة في السعودية.. اعرف قبل فوات الاوان

قد يعبر الاسم عن القيم المجتمعية والتقاليد الثقافية والهوية الدينية التي تميز المجتمع السعودي لذلك، تعتبر حكومة خادم الحرمين الشريفين أن حظر استخدام بعض الأسماء يهدف إلى حماية القيم المجتمعية وتجنب ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي لذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة الأسماء الممنوعة 1445 بالإضافة إلى ذلك، سنعرض لكم الضوابط الخاصة باختيار الأسماء في الأحوال المدنية بالسعودية.

شروط تسمية الأشخاص في سجلات الحالة المدنية

تقوم السلطات السعودية بتحديد بعض الضوابط لأسماء الإناث والذكور، والتي يتوجب على الجميع في المملكة احترامها عند تسمية أبنائهم وبناتهم، وتشمل هذه الضوابط:

لا يجوز أن يكون الاسم جزءًا من الألقاب مثل “منة الله” أو “فاطمة الزهراء”.

يتم رفض الأسماء المركبة من قبل الهيئة الحكومية المسؤولة عن تسجيل الأسماء، وذلك لضرورة أن تكون الأسماء بسيطة وغير معقدة.

لا يتم تسجيل الأسماء مثل سيف المعروف بإسم الفارس.

تحظر الأسماء غير المتطابقة مع الشريعة الإسلامية مثل عبد المصلح وعبد الرسول وعبد النبي وغيرها، لأنها جميعها تعتبر من الأسماء غير المقبولة والتي تحمل دلالات تُسيء إلى الدين الإسلامي.

تؤكد الأحوال المدنية السعودية ضم الأسماء التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فقط.

أسماء مواليد ذكور ممنوعة في السعودية

عند استقبال مولود جديد هناك بعض الإجراءات الضرورية لتسجيله والتي تشمل منح الطفل اسما، ولكن هناك بعض الأسماء المحظورة في السعودية والتي لا يمكن استخدامها للذكور، ومنها:

عبد الرسول، عبد النبي، عبد الناصر، عبد المصلح.

جبريل، نبي، بنيامين، ملاك، ايمان.

الجبار، بسيل، سمو، أمير، أبرار.

عبد المعين، ايمان، تبارك، ارم.

أسماء مواليد إناث ممنوعة في السعودية

وهناك بعض الأسماء التي يمنع استخدامها لتسمية الإناث أيضا وهي: