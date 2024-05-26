اطلبها الآن .. البطاقة الذهبية في 5 أيام من برنامج Eccp الشروط والمستندات المطلوبة

أصبح كافة المواطنين الجزائريين مؤخرًا يريدون طلب البطاقة الذهبية، وذلك لأنها تعد من أفضل وأحسن البطاقات على الإطلاق، وذلك لأنها بطاقة ذات تصميم مميز، فقد تم صنعها وتزودها بتقنية جديدة، وهي تقنية الرقاقة الذكية المتطورة التي تتميز بقدرتها على حفظ الحماية، والأمن، وذلك إلى جانب ميزة اللاتلامسية، والتي صممت خصيصًا أيضًا لحفظ الحماية، والأمان، حيث يمكنك بكل سهولة تمرير بطاقتك على جهاز التاجر للقيام بعمليات الشراء اليومية.

خطوات طلب البطاقة الذهبية عن طريق الهاتف

ويمكن الحصول على البطاقة الذهبية عن طريق عدة طرق مختلفة، ومن هذه الطرق، طريقة الحصول على البطاقة الذهبية عن طريق الهاتف، والتي تتمثل في التالي:

قم أولًا بتنزيل برنامج Eccp عن طريق متجر التطبيقات المتوفر على أجهزة أندرويد.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول على البرنامج، وسوف يطلب من إدخال بعض البيانات، قم بإدخالها بشكل صحيح.

وبعد ذلك قم بإختيار أيقونة خدمات البطاقات الذهبية.

ثم سيطلب منك إدخال بعض البيانات الخاصة بالبطاقة الذهبية.

ثم سيعرض عليك البرنامج طرق مختلفة للدفع، قم بإختيار الطريقة التي تناسبك.

وفي حال تم الموافقة على طلبك، ستصل إليك البطاقة على العنوان الذي قد أدخلته سابقًا.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

ويمكنك بكل سهولة الحصول على البطاقة الذهبية، إذا كانت قد توفرت لديك بعض الشروط، التي قد قامت الحكومة بالإعلان عنها سابقًا، وتتمثل في:

يجب على المتقدم أن يملك حساب في هيئة البريد الجزائري.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم قد قام بتسديد كافة رسوم البطاقة.

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الذهبية

وقد قامت الحكومة بتحديد بعض المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الذهبية، ومن هذه المستندات التالي: صورة شهادة ميلاد، صور حديثة للمتقدم، شهادة تثبت أن للمتقدم حساب في البريد الجزائري، صورة من شهادة الإقامة، إيصال كهرباء، عقد إيجار.