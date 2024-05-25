“استمتع بتلاوة القرآن الكريم الجميلة”.. تردد قناة المجد الجديد 2024 

يزداد البحث عن معرفة تردد قناة المجد 2024 الفضائية، فتلك القناة متاحة على أكثر من قمر صناعي، فهي باقة مختلفة من القنوات الدينية التي تقوم بإفادة جميع أفرد العائلة، فهي تحرص على نشر الوعي الإسلامي، حيث أنها تعتبر من القنوات التابعة للمملكة العربية السعودية ولها الكثير من المشاهدين من جميع أنحاء العالم، لذلك سوف ننقل لكم اليوم ترددات قناة المجد من خلال هذا المقال.

قناة المجد للقرآن الكريم 2024

تعد تردد قناة المجد للقرآن الكريم من الأكثر بحثا في جميع منازل المسلمين، وذلك بسبب سماع تلاوة القرآن الكريم التي تساهم في اطمئنان القلب، حيث أن القناة تتقن رواية حفص بن عاصم وروايات أخرى على ألسنة القراء الكبار ذوى الصوت الحسن، حيث عند سماع أصواتهم تجعل النفس مطمئنة ومنهم القارئ الكبير أبو العينين شعيشع، كما أنه يقدم قائمة كبيرة من القراء القدامى رحمة الله عليهم ومنهم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوى ومحمد محمود الطبلاوي والشيخ محمد رفعت، كما تقدم الشيخ محمود خليل الحصري و محمود على البنا، إضافة إلى ذلك فإن القناة تهتم بتفسير القرآن بشكل يسير وتلاوات مختلفة.

تردد قناة المجد 2024

هناك ترددات متنوعة لقناة المجد حسب القمر الصناعي، لذلك سوف نوضح تردد كل قمر صناعي بشكل مفصل:

تردد قناة المجد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة المجد : 12054

معدل ترميز القناة : 27500

استقطاب اتجاه القناة : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة المجد على القمر الصناعي عرب سات