استعلم الان.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث قامت الجهات المعنية بالعراق بإطلاق منصة مظلتي حيث يهدف ذلك إلى تسهيل عملية التسجيل عبر الإنترنت للمستفيدين ومعرفة جميع التفاصيل اللازمة مثل تواريخ صرف الدعم وقيمة المنحة، وفي حال عدم التأهل للدعم، يمكن للفرد معرفة السبب وتفاديه في المرات القادمة عند التقديم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، ويمكن للأفراد اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام:

في البداية يجب فتح منصة مظلتي.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

ثم يفتح قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة ويختار منها خدمة الرعاية الاجتماعية.

ثم يقوم بإدخال رقم الطلب الذي تقدم به، ويختار المحافظة التي يسكن فيها.

ثم الضغط على زر الاستعلام وينبغي أن ينتظر لبضع ثوان لظهور قائمة الأسماء.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل العراقية بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للتسجيل على برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي إحدى المبادرات الخيرية الأساسية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الإقامة داخل العراق بشكل دائم.

يجب أن يكون من بين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية أو غير قادرين على تحمل نفقات الحياة اليومية.

عدم الحصول على أي دعم حكومي.

أن يكون عمر المتقدم الذكور بين 18 و 60 عامًا، أما الإناث فيجب أن تتراوح أعمارهن بين 15 و 55 عامًا.

عدم امتلاك أي أصول أو عقارات.

المستمسكات الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

حددت الجهات المختصة عدد من المستندات الواجب توافرها للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي كما يلي: